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ARNAVUTKÖY'DEKİ DEHŞET: EŞİ VE KIZINI BOĞARAK ÖLDÜREN BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Arnavutköy'de eşi ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldüen Mehdin Elgün adliyeye sevk edildi

21 Haziran 2018 14:03

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Arnavutköy\'de eşi ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldüen Mehdin Elgün adliyeye sevk edildi. 
Arnavutköy\'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehdin Elgün, intihar girişiminde bulunmuştu. Elgün, kendini jiletle kesip ve ardından şarj aletinin kablosuyla kendini asmak istedi. İntihar girişiminde başarılı olamayan Mehdin Elgün eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızı Ecrin\'i boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Elgün, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

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