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Yaşam

Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

14 Mayıs 2010 01:45

T24 - İstanbul Arnavutköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eski Londra Asfaltı Fenertepe Kışlası önünde Mustafa S.'nin (28) kullandığı 34 EJ 8634 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Araçta bulunan Mehmet Ergül (30) olay yerinde hayatını kaybetti, Necip Tunç (16), kardeşi Fehmi Tunç (15), Mahmut Müslihan (18) ve Saffet Duman (36), sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavisi yapıldıktan sonra ifadesine başvurulmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
Mustafa S.'nin polis merkezindeki ifadesinde, arkadan aşırı süratli gelen bir kamyonun sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği iddia edildi.

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