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Arnavutköy'de olaylı yıkım

   İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı

25 Ekim 2017 14:35

 

 İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) Arnavutköy\'de kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı. Polis, taş ve sopalarla zabıta ve yıkım ekiplerine direnen mahalleliye tazyikli su ve gazlı müdahalede bulundu.  Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi\'nde bulunan kaçak yapılar için yıkım kararı verildi. Zabıta ekipleri kararı uygulamak için dün erken sabah mahalleye gitti. Kaçak yapılarda oturanlar zabıta ve yıkım ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. 

ORTALIĞI BEYAZ DUMAN KAPLADI
Çevrede önlem alan polis ekipleri bunun üzerine evlerini yıktırmamak direnen gruba basınçlı su ve gazlı müdahalede bulundu. Müdahaleyle birlikte yıkım alanını beyaz duman kapladı. Olaylar amatör kameraya yansıdı. Gerginliğin sona ermesinin ardından da yıkım çalışmaları devam etti. 

(FOTOĞRAF)

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