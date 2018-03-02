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ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI : 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 12 YARALI

  Haber: İbrahim YILDIZ- Kamera: Murat SOLAK İSTANBUL DHA Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı

02 Mart 2018 20:53

 

Haber: İbrahim YILDIZ- Kamera: Murat SOLAK İSTANBUL DHA

Arnavutköy Hadımköy\'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci hayatını kaybetti. Kaza öğrenci ve sürücülerinde aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis,sağlık ve itfaiye ekibi

-Minibüsün görüntüsü

-Detaylar

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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