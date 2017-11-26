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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Arnavutköy'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi

26 Kasım 2017 11:11

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Arnavutköy\'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Şoför araç içinde sıkıştı.
Kaza, Arnavutköy\'de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 34 JG 9403 plakalı hafriyat kamyonunu, Eski Edirne Asfaltı, Yassıören mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına yan yattı; sürücü araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı şoför ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. 
Devrilen hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Kazanın olduğu yerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Kurtarılan sürücünün görüntüsü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Yoldan geçen hafriyat kamyonları
-Genel ve detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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