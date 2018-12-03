Arnavutköy'de engelli 107 vatandaş iş sahibi oldu

İSTANBUL, (DHA) - Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma faydalı olmak adına Arnavutköy Belediyesi dezavantajlı ve engelli vatandaşlara iş imkanı sunuyor. 107 engelli bireyin iş sahibi olduğu çalışma kapsamında Başkan Ahmet Haşim Baltacı, “Yüzlerce engelli vatandaşımız bugün burada iş sahibi olacak” dedi.

Arnavutköy Belediyesi engelli bireylerin toplumda daha çok ifade etmeleri ve topluma kazandırılması adına önemli bir çalışmaya imza attı. İŞKUR ile ortaklaşa yürütülen çalışmada engelli 107 birey iş sahibi oldu. İş alımına birçok firma katılırken engelli vatandaşların da yoğun katılımı dikkat çekti.

“YÜZLERCE ENGELLİ VATANDAŞIMIZ BUGÜN BURADA İŞ SAHİBİ OLACAK”

Engelli vatandaşları yalnız bırakmayan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, “Sağlığın ve yaşamın kıymetini bilmek çok önemli. Yüzlerce engelli vatandaşımız bugün burada iş sahibi olacak. Geçmişte de belediyemizin iş edindirme bölümünde istihdam merkezimizde gerçekleştiriliyor. İŞKUR ve belediyemizin paydaşlığı ile birlikte ilçemizde hizmet veren firmalarımızın da desteğiyle engelli istihdamına yönelik bir çalışmayı bugün burada yönetiyoruz. İnşallah günün sonunda da yüzlerce vatandaşımızın iş sahibi olduğu haberini alarak amacımıza ulaşmış olacağız” diye konuştu.

“ENGELLİLERİN SOSYALLEŞMESİ ÖNEMLİ”

İş sahibi olan engelli vatandaşlardan Onur Güngören, Arnavutköy Belediyesi’nin verdiği bu önemli hizmetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Özellikle çok büyük firmaların işe alım gerçekleştirdiğini ve kendisinin de iş bulduğunu söyledi. Onur, engellilerin sosyalleşmesi ve kendi kabuklarından çıkmalarının engellerini aşması konusunda önemli olduğunu ifade etti.

Yüzde 46 ortopedik engelli olduğunu söyleyen Esra Cömert, Arnavutköy Belediyesi’nin yaptığı çalışmaya başladığını sözlerine ekledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir araya gelen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve engelli vatandaşlar hep birlikte yemek yedi. Sonrasında Başkan Baltacı, engelli vatandaşlara iş imkanı sunan İŞKUr yetkilileri ve firma sahiplerine plaket takdim etti.