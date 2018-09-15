Arnavutköy'de en güzel aşure seçildi

İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY’DE Muharrem Ayı dolayısıyla bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Aşure Yarışması’nda birbirinden lezzetli aşureleri değerlendirdi. Yarışmanın birincisi ise Esra Demir oldu.

Arnavutköy 4. Geleneksel Aşure Yarışması, Arnavutköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören 10 kursiyerin yarışmacı olarak yer aldığı yarışmada jüri üyeleri özenle hazırlanan aşurelerin tek tek tadına bakarak değerlendirdi. Aşureler lezzetlerinin yanı sıra, görüntüleriyle de büyük beğeni topladı.

“GÜZEL BİR YARIŞMA OLDU”

Etkinliğe katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı yaptığı açıklamada, “Toplumsal anlamda değer taşıyan bir husus. Ayrıca Muharrem Ayı bizim için çok önemli. Burada hanımefendiler becerilerini sundular. Gayet güzel bir yarışma oldu. Katılan bütün yarışmacıların ürünleri değerlendirildi. Herkes çok güzel şeyler yaptı. Yarışmaya katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çeşitli kategorilerde değerlendirilen aşurelerden “Çocuklar Gülsün” mahlaslı Esra Demir’in hazırlamış olduğu aşure birinci oldu. Demir’e plaketi ve hediyeleri takdim edilirken, aynı zamanda ilk 3’e giren tüm yarışmacılara çeşitli ev eşyaları dağıtıldı.

“BİRİNCİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Yarışmayı birinci bitiren Esra Demir ise, “Hiç heyecanlı değildim aslında. Sabah hazırladım aşuremi. Güzel bir süreçti. Birinci olduğum için de çok mutluyum” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)