Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’ndan kalan çöpler toplanmıyor

İstanbul Arnavutköy’e bağlı Yeniköy mahallesinde çöp poşetleri ve İstanbul Havalimanı inşaatından kalan çöpler toplanmıyor. Mahallenin durumu yetkililere bildirmesine karşın henüz bir sonuç alınmadı.

Gazete Duvar’dan Hacı Pişkin’in haberine göre, mahalleli aynı zamanda çöplerden dolayı hastalıkların başladığını belirtti. Uzun yıllardır Yeniköy’de yaşayan bir mahalleli, burada yıllardır çöp sorunu yaşadıklarını söyleyerek İstanbul Havalimanı’nda kullanılan dolgunun çevreyi ve denizi ‘felakete’ sürüklediğini ifade etti:

"Üçüncü Havalimanı inşaatı başladığında bu sorun arttı. Şimdi de Kanal İstanbul diyorlar. İşte böyle bir hataya girişildiği takdirde bizi daha kötü senaryolar bekleyecek. Çöp sorunun çözümü için herhangi bir yetkili birimden adım atılmıyor. Öncesinde İGA temizliği yapıyordu sonra onlar da bıraktı. Belediye sezonluk temizlik yapıyor. Ancak bu sorun böyle çözülmez. Bu çöpler denize atılıyor, güçlü dalgalar ve rüzgar da çöpleri sahile taşıyor.”

Mahalleli, belediye tarafından taleplerinin karşılanmadığını bildirdi.