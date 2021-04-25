Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cesedine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

"Yangının çıkış sebebi belli değil"

Yangının ardından bölgeye gelip, incelemelerde bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, yaptığı açıklamada şunları söyledİ: “Maalesef dört yabancı uyruklu misafirimiz hayatını kaybetti. Şu an soğutma çalışmaları devam eden bir durum var. Yangın söndürüldü içeride ancak bir yandan duman zehirlenmesi diğer yandan da belli vatandaşlarda yanıklar var. Buna bağlı olarak ölüm gerçekleşmiş. Çıkış nedeni ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak yangının söndürüldüğünü biliyoruz. Oradaki itfaiyeci arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, ilk önce dışarı bir kişi çıkıyor yaralı olarak. Daha sonra itfaiye geldiğinde müdahale etmek suretiyle diğerlerini buluyor ama maalesef ölü olarak buluyor. İçeride yatan varmış. Arkadaşlarımız içeride yatıyor olabilirler. Acaba vardiya usulü çalışmadan kaynaklı bir şey midir yoksa yatakhane olarak kullanılan bir yer midir bunlar ancak tespitlerden sonra belli olacak. İçeride ulaşılması gereken bir kişi kalmamıştır.” (DHA)

