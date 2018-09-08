Arnavutköy Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları kapanış töreni yapıldı

İSTANBUL, (DHA) – ARNAVUTKÖY Belediyesi’nin, çocukların yaz aylarını verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni Bolluca Stadı’nda gerçekleşti.

Yüzlerce çocuğun katıldığı kapanış törenine, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın yanı sıra, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, spor yorumcuları Olcay Çakır, Uğur Karakullukçu ve birçok vatandaş katıldı. 12 ayrı branşta yaklaşık 3 bin 700 çocuğun 3 ay boyunca 30 eğitmen tarafından eğitim aldığı Yaz Spor Okulları’nda karate, yüzme, basketbol, futbol, tenis ve voleybol gibi birçok spor dalında eğitimler verildi. Düzenlenen törende çocuklar, aldıkları eğitimde öğrendiklerini vatandaşlara sergileme şansı buldu.

“FARKLI ALANLARDA DA EĞİTİMLER VERMEYE GAYRET ETTİK”

Törene katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı yaptığı açıklamada, “Bugün yaklaşık 3 bin 700 evladımız, 30 eğitmenimiz tarafından 3 ay boyunca eğitilerek, kabiliyetlerine göre çeşitli spor dallarında hem becerilerini arttırdılar hem eğlendiler hem de yeni arkadaşlık ilişkileri kurdular. Başarılı bir sezon geçirdiler. Bunun yanı sıra çocuklarımıza farklı alanlarda da eğitimler vermeye gayret ettik. Mutlu bir şekilde görüyoruz ki büyük bir ilgi ve alaka var. İnşallah gelecek dönemlerde çocuklarımızın sportif yaşamlarına önemli bir katkı sağlamış olacak” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)