Arnavutköy Belediyesi’nden “Sağlıklı Yürüyüş” kampanyasına destek

İSTANBUL,(DHA)-VATANDAŞLARA sporu sevdirmek ve teşvik etmek için başlatılan “Sağlıklı Yürüyüş” kampanyasına, belediye personeli de destek verdi. “Yürüyebildiğin Kadar Yürü” sloganıyla başlatılan kampanya, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

MANYETİK BİLEKLİKLERLE MESAFE ÖLÇÜLÜYOR

Kampanyaya katılan vatandaşlar, Vadipark’ta kayıt yaptırdıktan sonra manyetik bileklikleri ile yürüyüşe başlıyor. Kampanaya dahilinde hafta içi sabah 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatlerinde yapılan yürüyüş, hafta sonu 07.00-19.00 arasında düzenleniyor. Katılımcılara her defasında yürüyüşe başlarken manyetik bileklik veriliyor. Manyetik bileklikler, kimlik karşılığında vatandaşlara zimmetleniyor ve sadece belirlenen alanda yürüyüşünü gerçekleştirebiliyor. Yürüyüş alanında ilerledikçe manyetik bileklik ile alana yerleştirilen mesafe ölçer cihazlar haberleşmiş oluyor. Bu sayede toplam yürüyüş mesafesi kayıt altına alınmış oluyor.

\"YÜRÜYEBİLDİĞİN KADAR YÜRÜ\"

Her gün gerçekleştirilen sabah yürüyüşünde vatandaşlara destek vermek isteyen Arnavutköy Belediye Personeli, Vadipak’ta katılımcılarla birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Vadipark’a gelen Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran ve Kemal Aygeli ile belediye çalışanları kayıtlarını yaptırdıktan sonra belirli alanında, yürüyüşe geçtiler. Yaklaşık 4 bin 500 adım atılan sabah yürüyüşü, saat 08.00 ‘da son buldu.

Yürüyüşe katılarak desteğini gösteren Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran: “Yürüyebildiğin Kadar Yürü” sloganıyla başlattığımız bu programda, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın güne sporla başlamalarını amaçlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz şehir parklarında yürüyüş parkurları oluşturarak, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam adına buralarda yürümelerini sağlıyoruz” dedi.

Sağlıklı yaşamak adına kampanya başlattık diyen Başkan Yardımcısı Baran, “ Bu kampanya çerçevesinde Vadipark yürüyüş alanına bir sistem inşa ettik. Kayıt yaptıran vatandaşlarımıza manyetik bileklikler teslim ediyoruz. Manyetik bileklikler sayesinde vatandaşlarımız ne kadar adım atmış bunu görebiliyoruz. Bu program sonunda ise en çok adım atmış vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler takdim edeceğiz” diye konuştu.

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