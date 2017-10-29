Arnavutköy Belediyesi yeni pazar alanı kuruyor

İSTANBUL, (DHA) - HADIMKÖY TOKİ-KİPTAŞ Bölgesi’nde 2017 yılı başlarında temeli atılan Hadımköy Kapalı Pazar Alanı’nın yapım çalışmalarında sona gelindi. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından temeli atılan pazar alanı, kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine açılacak.

Bolluca Kapalı Pazar Alanı ve Haraççı Kapalı Pazar Alanlarının tamamlanmasında sonra Hadımköy Bölgesi’nin ihtiyaçlarından olan kapalı pazar alanı, kısa sürede projelendirilerek; vatandaşların yoğun katılımıyla temeli atılmıştı. Aralıksız devam eden çalışmalar sonucu otopark alanı tamamlanarak, kapalı pazar alanının yer alacağı ikinci katın yapımı çalışmaları başlatıldı. Tamamlandığında tam bir yaşam alanı olacak olan kapalı pazar yeri, 7’den 70’e herkese hizmet edecek.

5 BİN 500 METREKARE ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Hadımköy TOKİ-KİPTAŞ bölgesinde yapılan kapalı pazar alanı, çağın gereklerini yerine getirecek şekilde 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. İçerisinde spor alanları, otopark, peyzaj alanları, kafeterya ve spor alana olacak olan Hadımköy Kapalı Pazar Yeri, kısa sürede Arnavutköylülerin hizmetinde olacak.

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