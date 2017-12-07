Arnavutköy Belediyesi yeni nikâh sarayını hizmete açtı

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından Yönetim ve Yaşam Merkezi’ne yapılan nikâh sarayı evlenecek çiftlerin hizmetine açıldı. Daha önce Arnavutköy Belediyesi Bolluca Ek Hizmet Binası içerisinde kıyılan nikâhlar, artık yeni nikâh sarayında kıyılacak.

Arnavutköy Yönetim ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan nikâh sarayı, modern mimariye uygun şekilde inşa edildi. Gelin damat odası, özel şekilde hazırlanmış yürüyüş yolları, fotoğraf çekim alanları ve çiftlere özel giriş kapılarıyla yeni nesil nikâh sarayı, evlenecek çiftlerin hizmetine açıldı.

Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Bürosu, 2017 yılında 2 bin 200 çiftin evlilik başvurusunu aldı. Çiftlerin yeni bir yaşama kapılarını açtığını belirten evlendirme bürosu personelleri, yaptıkları her işte insanların mutluğu ve memnuniyetini düşündüklerini, nikâh öncesi gelen çiftlerimize gerekli evrakları tam getirmeleri konusunda yardımcı olduklarını belirtti. Bugüne kadar binlerce nikâh kıymanın verdiği tecrübeyle hareket ettiklerini kaydeden yetkililer, evlenecek çiftlere de evlilik üzerine bilgiler verdiklerini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)