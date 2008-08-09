Arnavut tarzı bir yaşam

Kütahya'nın Gediz İlçesin'deki Yelki Köyü’nün eski muhtarına ait olan bu ev, aslında bir kahveymiş ve bu mevkii de 'Çardak Kahve Mevkii' olarak biliniyormuş. Bir zamanlar köylülerin soluklandıkları bir kahveyken, Gençkan ailesi tarafından tesadüfen fark edilince 1993 yılında satın alınmış.



Evin önceleri yazlık olarak kullanılması düşünülürken daha sonra ev sahibesi ressam Kıymet Hanım tarafından tamamen aslına sadık kalınarak restore edilmiş ve ön kısmına yapılan ilave bina ile yaz kış kullanılacak bir yaşam alanına dönüştürülmüş.

Arkada uzanan muhteşem bahçesiyle; meyve ağaçları ve küçük göletiyle keyifli bir atmosfer yaratan Kıymet Hanım, evin dekoratif detayları ile de ilgilenmiş. Eski taş evin mimarisini bozmadan yapılan ilave yaşam alanında da tarza sadık kalınmış.

Tüm detayların büyük bir titizlik ve çalışmayla çözümlendiği evde, ev sahibesinin köklerinin de etkisi büyük rol oynamış. Geniş bir antreden girilen salonda sade ve gözü yormayan renkler tercih edilmiş ve tamamen doğal malzemeler kullanılmış. Modern mobilyalar etnik olanlarla dengeli bir şekilde harmanlanmış. “L” salonun bir köşesi oturma alanı, diğer köşesi ise şömineli bir okuma ve televizyon bölümü olarak planlanmış. ‹ki köşenin arasındaki kısım, yemek masası ve büfe için ayrılmış.

Okuma bölümünden ebeveyn yatak odasına geçiliyor. Yatak odasında ilk dikkat çeken, eski taş evin yeni evle öpüştüğü duvar. Duvarın yarattığı etkiyi bozmamak için fazla mobilya ve aksesuar kullanılmamış. Karşı duvarda ise uyumu yakalamak için dokulu bir duvar kâğıdı tercih edilmiş.

Yeni yerleşim alanını taş eve bağlayan merdivenin hemen yanında oldukça etnik bir atmosferin hâkim olduğu misafir odası bulunuyor. Ferforje yatak, duvardaki heybeler ve antik komodini yerde kullanılan yöresel kilim tamamlı yor. Tavanda ise taş evin çatı mertekleri görülüyor. Taş evin çardak kısmı sedirler, Osmanlı dönemi antika objeler ve beyaz iş perdelerle döşenmiş. Kısacası her detayın özenle düşünülüp tasarlandığı evde hiçbir şey tesadüfî değil.



Evim