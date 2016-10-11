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Dünya

Arnavut Prensi düğününe 9 milyon lira harcadı

Prens 2. Leka Zogu ve Elia Zaharia'nın nikah töreni gerçekleşti

11 Ekim 2016 02:41

Arnavutluk Prensi 2'nci Leka Zogu, ülkenin en ünlü ses sanatçısı ve artisti Elia Zaharia ile başkent Tiran'da dünya evine girdi.

Nikah töreninde, İngiltere, İspanya, Almanya, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Ermenistan, Mısır, İtalya, İran, Lüksemburg, Liechtenstein ile Rusya prens ve prensesleri, kraliyet aile üyeleri, dünyanın önde gelen iş adamlarının yanı sıra ses sanatçıları hazır bulunurken, Arnavut siyasetçilerinden kimse katılmadı.

Resmi nikahı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliyay; imam nikahını ise Tiran Baş İmamı kıydı.

Ardından alkışlar eşliğinde yüzükler takıldı. Düğün ise Tiran'ın en ünlü otelinde gerçekleşti. Nikah ve düğün için 2,5 milyon euro (Yaklaşık 8 milyon 550 bin TL) harcandı.

Arnavutluk'ta 82 yıldan sonra kraliyet ailesinin bir prensi Tiran'da evlendi. Arnavutluk'un son Kralı Leka Zogu, İkinci Dünya Savaşı sırasında komünist rejim tarafınca ülkesinden kovulmuştu ve bütün mülküne el konulmuştu .

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