Arnavut kaldırımı zifte boğan belediyeye tepki

CHP'li Kartal Belediyesi'nin yaptığı asfalt çalışması sadece bölge sakinlerinin değil fotoğrafları gören herkesin tepkisini çekti.

Sosyal medyada herhangi bir bozulma, çökme emaresi göstermeyen parke taş döşeli sokağa belediye ekiplerince zift döküldüğüne dair bir fotoğraf paylaşıldı. Kartal Belediyesi’ne ait olduğu anlaşılan çalışma, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, fotoğrafı paylaşarak “Siz gerçekten hastasınız” notunu düştü.

Konu hakkında belediyeden bir açıklama yapılmadı.