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Spor

'Arnavut inadı' ikinci turda

Arnavutluk tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada 3. sırada yer alarak bir üst tura çıktı

20 Haziran 2016 03:49

EURO 2016 A Grubu maçında Arnavutluk, Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Stade des Lumieres'te oynanan ve baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada Arnavutluk'a kritik galibiyeti getiren golü maçın 43. dakikasında, Türkiye'de Mersin İdman Yurdu forması giyen Armando Sadiku kaydetti. 

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Arnavutluk, bu galibiyetle puanla tanıştı ve 3. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Karşılaşmada, Türkiye’de Gençlerbirliği forması giyen Bogdan Stancu’da Romanya adına sahadaydı

İlk 11’ler:

Romanya: Tătărușanu, Sapunaru, Grigore, Chiriches, Matel, Hoban, Prepelita, Popa, Stanciu, Stancu, Alibec

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Ajeti, Mavraj, Agolli, Basha, Abrashi, Memushaj, Lila, Lenjani, Sadiku

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