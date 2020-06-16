Arminia Bielefeld, 11 yıl sonra yeniden Bundesliga'da

Almanya 2. Futbol Ligi'nde lider durumda bulunan Arminia Bielefeld sezonun bitimine 2 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmeyi garantiledi.



Ligin 32. haftasında 2'nci sırada yer alan Hamburg, sahasında Osnabrück ile 1-1 berabere kalarak puanını 54 çıkardı.



Sezonun bitimine 2 hafta kala bir maçı eksik 61 puanla lider durumda bulunan Arminia Bielefeld böylelikle sezonu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Bir maç eksiği bulunan Stuttgart 52 puan ve averajla 3'üncü, bugün Greuther Fürth ile 0-0 berabere kalan Heidenheim de 52 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

11 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya dönen Arminia Bielefeld en son 2004'de 2. Lig'den Bundesliga'ya yükselmiş ve 5 sezon en üst ligde mücadele etmişti.

Almanya 2. Futbol Ligi'nde ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.