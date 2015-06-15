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Spor
Deutsche Welle

Armin Veh resmen Eintracht Frankfurt’ta

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt yeni teknik direktörü Armin Veh’yi basına tanıttı.

15 Haziran 2015 18:36


Alman Birinci Futbol Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt bir yıl aradan sonra yeniden takımın başına dönen tecrübeli teknik adam Armin Veh'i bir basın toplantısıyla resmi olarak tanıttı.

Veh kulübün yönetim kurulu başkanı Heribert Bruchhagen ile birlikte basının karşısına çıktı.

54 yaşındaki hoca “Kulübe olumlu bir gelecek sunabilmek için elimden geleni yapacağım. Biraz hayal kurmak ve kimsenin beklemediği şeylere ulaşmak istiyorum” diye konuştu.

Bruchhagen de "Armin Veh ikinci kez göreve başladığı için mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Armin Veh, 2013-2014 sezonu sonunda biten 3 yıllık kontratını uzatmamış ve Stuttgart takımıyla anlaşmıştı. Ancak orada beklediği başarıyı yakalayamayınca sonbaharda istifa etmişti.

Eintracht Frankfurt ile pazar günü iki yıllık sözleşmeye imza atan Veh takımla antrenmanlara 1 Temmuz'da başlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BundesligaEintracht FrankfurtArmin VehBirinci Futbol LigiHeribert BruchhagenVehStuttgartFrankfurtTemmuzDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/SID UÇ/AG

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