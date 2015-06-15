Armin Veh resmen Eintracht Frankfurt’ta



Alman Birinci Futbol Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt bir yıl aradan sonra yeniden takımın başına dönen tecrübeli teknik adam Armin Veh'i bir basın toplantısıyla resmi olarak tanıttı.

Veh kulübün yönetim kurulu başkanı Heribert Bruchhagen ile birlikte basının karşısına çıktı.

54 yaşındaki hoca “Kulübe olumlu bir gelecek sunabilmek için elimden geleni yapacağım. Biraz hayal kurmak ve kimsenin beklemediği şeylere ulaşmak istiyorum” diye konuştu.

Bruchhagen de "Armin Veh ikinci kez göreve başladığı için mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Armin Veh, 2013-2014 sezonu sonunda biten 3 yıllık kontratını uzatmamış ve Stuttgart takımıyla anlaşmıştı. Ancak orada beklediği başarıyı yakalayamayınca sonbaharda istifa etmişti.

Eintracht Frankfurt ile pazar günü iki yıllık sözleşmeye imza atan Veh takımla antrenmanlara 1 Temmuz'da başlayacak.