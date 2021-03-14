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Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

14 Mart 2021 13:51

Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu’nun karıştığı kazada Buğra Yorulmaz ve Murat Yorulmaz yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda meydana geldi.  Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

Otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada diğer aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.  Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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