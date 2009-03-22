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Armani Victoria’yı yatağa attı!

Armani'nin yeni iç çamaşırı kolleksiyonunun reklam kampanyasında yine Victoria Beckham yer aldı

22 Mart 2009 02:00

Armani'nin yeni iç çamaşırı kolleksiyonunun reklam kampanyasında geçen sefer olduğu gibi yine üç çocuk annesi Victoria Beckham yer aldı

The Daily Mail’in haberine göre; eski Spice Girls üyesi ve dünyaca ünlü futbolcu David Beckham’ın eşi Victoria Beckham, moda devi Armani için bir kez daha objektif karşısına geçti. Armani’nin daha önceki reklam kampanyasında verdiği cesur pozlarla çok konuşulan Beckham, ünlü markanın yeni iç çamaşırı koleksiyonunu yine birbirinden ilginç karelerle tanıttı ve yeni koleksiyondan çok kendi performansının konuşulmasını sağladı.

Üç çocuk annesi olmasına rağmen formda olması, vücudunun kusursuz görünmesi ve biraz da ışık yardımıyla büyüleyici durması moda dünyasında büyük ses getiren Beckham, bir karede sırtını yatağa dayamış, bacaklarını büküp germiş ve yüzünü yukarı çevirmiş görünüyor.

Dantelli iç çamaşırları içindeki Victoria, Armani’nin önceki kampanyasında eşi David Beckham’la birlikte poz vermişti. Fotoğraflar Mert Alaş ve Marcus Piggott tarafından çekildi.

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