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Armani Rihanna'dan vazgeçmiyor

Pop müziğin yıldız ismi Rihanna, İtalyan moda devi Armani’nin iç çamaşırı ve kot pantolon tanıtımı için ikinci kez objektif karşısına geçti.

18 Ocak 2012 02:00


T24 - Pop müziğin yıldız ismi Rihanna, İtalyan moda devi Armani’nin iç çamaşırı ve kot pantolon tanıtımı için ikinci kez objektif karşısına geçti.

Armani Rihanna'dan vazgeçmiyor

Bir önceki reklam kampanyası geçen yılın en beğenilen çekimi olmasından dolayı Rihanna’yı bir kez daha Armani’yle görmek pek çok kişi için şaşırtıcı olmazken, fotoğraflarda 23 yaşındaki şarkıcı beyaz dantelli iç çamaşırı takımı ve ipek gecelik içinde kusursuz fiziğini sergiliyor. Aynı kampanya kapsamında markanın ceket ve pantolon modellerini de tanıtan Barbadoslu pop yıldızının, önümüzdeki günlerde bir reklam kampanyasına daha imza atması bekleniyor.



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