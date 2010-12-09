-ARMANİ JEANS MİLANO: 84 - EFES PİLSEN: 70 MİLANO (A.A) - 08.12.2010 - Mehmet Fatih Duman - Basketbol THY Avrupa Ligi (D) Grubu karşılaşmasında Efes Pilsen, deplasmanda İtalyan temsilcisi Armani Jeans Milano'ya 14 sayı farkla 84-70 yenildi. Karşılaşmaya tutuk başlayan Efes Pilsen, hücumda oldukça etkisiz kalırken, savunmasında da sorunlar yaşadı. Armani Jeans Milano'da Hawkins, Spiegel ve Finley'i tutamayan lacivert- beyazlılar, ilk 3.5 dakikada 13 sayı yemekten kurtulamadı: 13-4. Mücadele olarak rakibinin gerisinde kalan Efes Pilsen karşısında 7. dakikada 10 sayılık farka ulaşan (18-8) Armani Jeans Milano, daha sonra bu hızını devam ettiremezken, İtalyan ekibi karşısında Wisniewski ve Thornton'un 3 sayılık basketleriyle hareketlenen Efes Pilsen, Kerem Tunçeri'nin de skora katkı yapmasıyla 10-2'lik bir seri yakalayarak, ilk periyot sonunda farkı 2 sayıya düşürdü: 20-18. İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Armani Jeans Milano, pota altında Nachbar'ı ancak faulle durdurabildi ve bu oyuncu faul atışlarından bulduğu 5 sayıyla Efes Pilsen'i 12. dakikada 23-20 üstünlüğe taşıdı. Ancak daha sonra ilk çeyrektekine benzer şekilde top kayıpları yapmaya başlayıp, savunma ribauntlarında sıkıntı yaşayan Efes Pilsen, özellikle Hawkins'i durdurmakta başarılı olamayınca Armani Jeans Milano yeniden üstünlüğü ele alarak devreyi 37-33 önde kapattı. İkinci yarıya Wisniewski, Kerem Gönlüm ve Kerem Tunçeri'nin sayılarıyla 8-0'lık bir seri yaparak başlayan Efes Pilsen, 22. dakikada 41-37'lik skorla yeniden öne geçti. Ancak hemen ardından İtalyan ekibinin Spiegel, Finley, Hawkins, Rocca ve Mancinelli ile 16-2'lik bir seri yapmasına mani olamayan lacivet beyazlılar, 26. dakikada bir anda 10 sayı geriye düştü: 53-43. Efes Pilsen, Nachbar'ın çabalarına karşın oyunu bir türlü dengeleyemezken, Sinan'ın son saniye 3'lüğüne rağmen son periyota rakibinin 11 sayı (63-52) gerisinde girdi. Mücadelenin 4. periyotunda da beklenenden çok uzak bir performans ortaya koyan Efes Pilsen, rakibine 14 sayı farkla 84-70 mağlup oldu. Rakibini İstanbul'daki maçında 8 sayı farkla 82-74 yenen Efes Pilsen, Milano'da 14 sayı fark yemesinin ardından ikili averajda üstünlüğü rakibine kaptırdı. Efes Pilsen, (D) Grubu'nda 8. haftanın ardından 4 galibiyet ve 4 yenilgi alırken, deplasmanda maç kazanamama alışkanlığını da devam ettirdi. Diğer yandan, Efes Pilsen'de sakatlığı nedeniyle Igor Rakocevic, Armani Jeans Milano karşısında forma giyemedi. Salon: Mediolanum Forum Hakemler: Carl Jungebrand xx (Finlandiya), Dubravko Muhvic xx (Hırvatistan), Jurgis Laurinavicius xx (Litvanya) Armani Jeans Milano: Finley xx 12, Mordente xx 2, Hawkins xxxx 24, Mancinelli xx 12, Spiegel xx 8, Rocca xxx 13, Jaaber xx 11, Melli x 2, Nardi x Efes Pilsen: Wisniewski xx 12, Kerem Tunçeri xx 13, Thornton x 3, Kerem Gönlüm xx 11, Vujcic x 2 , Roberts x 3, Nachbar xxx 20, Sinan xx 5, Ender x 1 1. Periyot: 20-18 Devre: 37-33 (Armani Jeans Milano lehine) 3. Periyot: 63-52 5 Faulle Çıkan: 37.09 Roberts (Efes Pilsen)