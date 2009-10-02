Arman'dan Karadağlı'ya sert yanıt

Hülya Avşar

Oturmamış kişilik yapısı adamı düşürür!

Tamer Karadağlı’nın Hülya Avşar’ın programında, hakkımda söylediği şeyler (Soyunarak gündemde kalmaya çalışıyor/ Madem kocası izin veriyor, memelerini de açsın/ Memelerini görmek istiyorum) kalitesizliğin, pespayeleşmenin örneği...Daha bir sürü ipe sapa gelmez şey...Başka erkeklerin çapkınlık hikayeleriyle paralellik kurmalar, günah çıkarmalar, aklınca gazetecilere laf sokmalar...Hepsi, “Benimle ilgilenin!” çığlığı...Çok çaresiz bulduğumu itiraf etmeliyim.İntikam almak isteyen birinin daha akıllı olması gerekir.İntikam alma isteyişinin sebebi de, onun hakkında yazdığım olumsuz bir yazı.Ayrıldıktan sonra karısıyla yaptığım röportaj yüzünden diğer gazeteci arkadaşlarımla birlikte, bana da kafa atmaya çalışıyor.Hesaba katmadığı bir şey var, ben Arzu Balkan yerine konuşamam, ancak onun konuştuklarını aktarırım. Bunu kavramaya yetecek kadar zeki olması beklenirdi. Can Dündar’ın ve Ali Kırca’nın eşiyle neden röportaj yapmadığımı soruyor. Bu da duyduğum en abuk soru. Hangi gazeteci istemez? İstedim, onlar kabul etmedi, ama kendi karısı etti...Yeniden insanların ilgisini yakalamak istiyorsan, ortaya iyi bir şey koy, iyi bir film, iyi bir dizi ya da git karınla birleş ya da kendine yeni bir sevgili bul!Ama tabii kadınlar da artık akıllandı, senin gibi bir adamla birlikte olmak istemiyorlar. Çünkü sen, kadınları yarı yolda bırakan, güvenilmez bir adamsın.Senin meselen, ortaya çıkarılmış kasetler, karını aldatman filan değil, oturmamış karakterin yüzünden zor durumdaki bir kadını yarı yolda bırakmış olmak...Affedilmediğin nokta o...Sen hâlâ hedefi şaşırtmaya uğraşıyorsun...Yemezler!