Armand Traore, Rizespor macerasını anlattı: Yaşadığım evden beni attırdılar; aylarca maaşımı alamadım, pis otellerde kaldım

Bir dönem Rizespor'da forma giyen Armand Traore, kulüp yetkililerinin kendisine kâbus yaşattığını belirterek, "Türkiye'de ve şehrin dışındaki pis otellerde aylarca kilitli kaldığınızda, paranın sizi kurtaramadığını anlıyorsunuz" diye konuştu.

Arsenal, Portsmouth, Juventus, QPR, Nottm Forest, Cardiff formaları giydikten sonra Çaykur Rizespor'a transfer olan 30 yaşındaki Senegalli sol bek Traore, Talk Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaldığı evden atıldığını dile getiren Traore, "Aylar ve aylar boyunca maaşımı alamadım. Avukat tuttum ve bundan hoşlanmadılar. Beni hemen altyapı takımına gönderdiler. Bunun bir savaş olacağını anladım. Kaldığım evden beni attırdılar. Hayatımı cehenneme çevirmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"Ülkeme gitmeme izin vermediler"

Kariyerinin en kötü dönemini yaşadığını söyleyen deneyimli isim, "Milli takım arası geldiğinde tüm takıma izin verdiler ama bana vermediler. Ülkeme gitmek istiyordum. 3 oğlum var ve onları görmek için izin istediğimi söyledim. Her seferinde beni reddettiler. Bana bir kabusu yaşattılar. Maaşımı ve hak ettiğim parayı ödemeden beni göndermek istiyorlardı. Sonuç olarak ben kazandım" dedi.

"Şehrin dışındaki pis otellerde aylarca kilitli kaldım"

Traore, Türkiye'de kaldığı oteller hakkında da konuştu ve şu açıklamaları yaptı: "Türkiye maceram, paranın her şey olmadığını öğretti. Şehrin dışındaki pis otellerde aylarca kilitli kaldığınızda, paranın sizi kurtaramadığını anlıyorsunuz. Para sizin için hiçbir şey yapamıyordu. Para belki güzel bir araba veya çok şık bir saat alabilir ama para her şey değildir." diye konuştu.