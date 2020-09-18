Armand Duplantis, Bubka'nın 26 yıllık rekorunu tarihe gömdü!

Sırıkla yüksek atlamanın 20 yaşındaki yıldızı Armand Duplantis, Diamond League'in Roma ayağında 6 metre 15 santimi geçerek Sergey Bubka'nın 1994'ten beri kırılamayan rekorunu tarihe gömmeyi başardı.

'Mondo' lakaplı İsveçli Armand Duplantis, 2018 yılında açık havada 6 metreyi (6.05) geçen en genç atlet unvanını alarak dikkatleri üzerine çekmişti.



İki yılın ardından şubatta 6.17’yle salonda yeni dünya rekorunu kırmış, aynı ay içinde rekoru 6.18’le geliştirmişti.

20 yaşındaki Armand Duplantis, tam 26 yıl sonra, çıtayı 6.15’e çıkararak, eski açık hava rekorunu tarihe gömdü.

Seyircisiz stadyumda önce 6.00 metreye kadar ısınma atlayışları yapan Duplantis, çıtayı 6.15’e çıkartarak rekor denemesine girişti. İlk hakkında başarısız oldu. Ancak ikinci hakkında hedefine ulaştı.



Duplantis, 6.15’i geçerek Bubka’nın 6.14’le 26 yıldır elinde bulundurduğu dünya rekorunu kırdı. Yani Mondo tam 7 ay içinde salonda 2, açık havada 1 olmak üzere 3 dünya rekoru kırmış oldu.