Armağan gözyaşlarını tutamadı

Televizyon programcısı Armağan Çağlayan’ın, Kocaeli’nin Körfez İlçesi’ne bağlı Hereke semtinde yaşayan ve önceki gün ölen babası Fikret Çağlayan toprağa verildi. Armağan Çağlayan’ı bu acı gününde başta Bülent Ersoy ve Gülben Ergen olmak üzere ünlüler yalnız bırakmadı.Bir süredir alzheimer ve parkinson tedavisi gören ve önceki gün yaşamını yitiren Fikret Çağlayan, yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Hereke’de toprağa verildi. Hereke Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı öncesi Armağan Çağlayan ve kız kardeşi Elif Başlı bir an olsun babalarının tabutunun başından ayrılmadı. İki kardeş birlikte taziyeleri kabul etti.Şarkıcı Gülben Ergen ve yapımcı Osman Tan Erkır da Hereke’ye gelerek Armağan Çağlayan’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. Gülben Ergen’e sarılan Armağan Çağlayan, gözyaşlarına engel olamadı. Gülben Ergen, Armağan Çağlayan’ın annesi Suzan Çağlayan ile de yakından ilgilendi. Ebru Gündeş ve birçok sanatçı da cenazeye çelenk gönderdi.Hereke’ye beyaz bir kıyafetle gelen sanatçı Bülent Ersoy da Armağan Çağlayan’a başsağlığı diledikten sonra tabutun başında uzun süre dua etti. Bülent Ersoy, Gülben Ergen ile birlikte bir kenarda namazın kılınmasını bekledi. Cenaze namazında da gözyaşlarına engel olamayan Armağan Çağlayan, babasının tabutunu cenaze arabasına kadar taşıdı. Armağan Çağlayan çok zor bir gün yaşadığını, ancak hayatın devam ettiğini belirtti.