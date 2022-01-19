Armağan Çağlayan, Koronavirüs'e yakalandı

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. "Her canlı pozitif olmayı tadacaktır" diyen Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tamamen tesadüfen pozitif olduğumu öğrendim. Gayet iyiyim. Aşının faydaları" ifadelerini kullandı.

Çağlayan, kişisel sosyal medya hesabından PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ünlü televizyoncu, sağlık durumunun iyi olduğunu da kaydetti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çağlayan şu ifadelere yer verdi:

"Her canlı pozitif olmayı tadacaktır… Bu sabah yapacağım bir iş sebebiyle PCR testi yapıldı ve pozitif çıktım. Sıfır semptom. Tamamen tesadüfen pozitif olduğumu öğrendim. Gayet iyiyim. Aşının faydaları..."