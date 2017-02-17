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Medya

Armağan Çağlayan: Evlendirme programları porno seyretmek gibi

"'İzdivaç programları yasaklansın' yazanlar, baya sansür kafasındasınız"

17 Şubat 2017 14:38

Sunucu Armağan Çağlayan, televizyonların ticarethane gibi olduğunu savunarak "Evlendirme programları da porno seyretmek gibi anladığım. Herkes seyrediyor. Soran olursa da 'Aaaa hiç seyretmedim, o ne ki?' diyor" ifadesini kullandı.

Çağlayan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle:

"'İzdivaç programları yasaklansın"' yazanlar, baya sansür kafasındasınız.emim bunu yazanlar herkesten çok seyrediyor. İstemiyorsanız seyretmeyin. Yasak ne demek? Türkiye'de 40'dan fazla kanal var. Alternatif çok. Elimizde de Kumanda diye bir alet var.kaldı ki televizyon seyretmek zorunda değilsiniz. Televizyon bir eğitim aracı değildir. Tv bir eğlence aracıdır. Eğitim devletin görevidir. Televizyoncuların değil. Televizyonlar ticarethenedir. Tıpkı Migros gibi. Alınan ürün rafta yıllarca kalır,alınmayan ürün raftan hemen kalkar. Net. Ben kimim ki toplumu eğiteyim? Devletin eğitim görevini tvcilere yüklemeyin. Hepinizi seyrettiği Belgesel kanallarının izlenme oranını 0,03! Evlendirme programları da 'porno seyretmek' gibi anladığım.Herkes seyrediyor. Soran olursa da 'Aaa hiç seyretmedim, o ne ki?' diyor"

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