Armağan Çağlayan: Esra Erol’daki Avukat Hülya Hanım da Türk toplumunun ahlak bekçisi maşallah!

Armağan Çağlayan, ATV'de yayınlanan Esra Erol’da programının yorumcularından biri olan avukat Hülya Kuran'ın yorumlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çağlayan, "Esra Erol’daki Avukat Hülya Hanım da Türk toplumunun ahlak bekçisi maşallah" dedi.

Esra Erol’da programının yorumcularından biri olan Hülya Kuran’ın yorum tarzı, televizyon yapımcısı ve yeni nesil yayıncı Armağan Çağlayan’ın tepkisini çekti.

Hülya Kuran’ı eleştiren bir açıklamada bulunan Çağlayan, yaptığı paylaşımda "Esra Erol’daki Avukat Hülya Hanım da Türk toplumunun ahlak bekçisi maşallah! Herkese ahlak öğretiyor! Kimse de demiyor ki Sanan ne!" ifadelerine yer verdi.