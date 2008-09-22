Armada hissesi baldan tatlı

Ceylan, “Armada 450 milyon dolar, Zahid’in hissesi 7 milyon dolar demişsiniz. O hesapla benimki 5,5 milyon dolar eder. 2 milyon doları getirene satmayan şerefsizdir” dedi



Vatan gazetesinin dün gündeme getirdiği Ankara’nın ünlü alışveriş mağazası Armada’nın yüzde 3.3’üne sahip olan Hayat Yapı Ticaret Limited Şirketi’nin 4 ortağı görünüyor: RTÜK Başkanı Zahid Akman, kardeşi Turgut Akman, Kanal 7’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve eski RP’li Hasan Hüseyin Ceylan’ın eşi Hamide Ceylan...

Eski siyasetçi Hasan Hüseyin Ceylan, “Armada’nın değeri için 450 milyon dolar demişsiniz. Bunun yarısını veren olursa rahatlıkla satın alır” dedi. Ceylan, Vatan’ın sorularını şöyle yanıtladı:



Armada’nın piyasa değerinin 450 milyon dolar olmadığını mı düşünüyorsunuz?



Kesinlikle değil. Bir yıl önce, yanılmıyorsam geçen sene satılığa çıkardılar. 200 milyon dolardan fazla fiyat veren olmadı. Vatan gazetesi Armada’nın değerini 450 milyon dolar yazdı. Bu fiyatın yarısını veren çıksın, hepsini alır götürür.



Armada’ya ne zaman ve nasıl ortak oldunuz?



1999’da arsayla ilgili çalışmalar başladı. 2000-2001 yılları ruhsat işlemleriyle geçti. O aşamada tanıdıklara haber vermeye başladılar, haberimiz oldu. 2003’ün altıncı ayında temeldeyken girdik.



Kaç para ödediniz?



Size tapuyu aldığımız tarihi söyleyeyim. 26 Haziran 2003. Ödediğimiz para 42 milyar lira. Yani Hayat Yapı, Armada’nın yüzde 3.3’ü için 42 bin YTL ödedi. Armada’daki hissem binde 9’dur. Payıma düşen para 12 bin YTL oldu. Döviz cinsinden yanlış hatırlamıyorsam 60 bin dolar civarında para ödedim. O zaman orta düzeyde bir daire parasıydı. Bu kadar değer kazanacağını nereden bilebilirim.



Vatan’ın notu: Ceylan ile bu konuyu netleştirmek için bir görüşme daha yaptık. Çünkü yaptığımız hesaba göre 2003’te Armada’nın yüzde 3,3’ünün değeri 42 bin YTL ise tamamının değeri 1 milyon 276 bin YTL ediyor. Tapunun çıkış tarihi olan 26 Haziran 2003 Perşembe günü Merkez Bankası döviz alış kuru olan 1.426 YTL üzerinden hesaplarsak, Armada’nın döviz cinsinden o tarihteki değeri 895 bin dolar tutuyor. Hayat Yapı’nın Armada’nın yüzde 3.3’ü için ödediği para ise tapunun veriliş tarihinde 30 bin doları ancak buluyor.



Hasan Bey, bizim hesaplamamıza göre Armada'nın yüzde 3.3’üne 30 bin dolar ödemişsiniz? Bir yanlışlık olmasın...



Demek ki tapu tarihinde değil, bir yıl önce ruhsat aşamasında parayı ödemişiz. Ne zaman olduğunu milimetrik bilemem. Yalnız o zaman yaptığım hesaba göre payıma düşen binde 9 hisse için ödediğim 12 bin YTL, 60 bin dolar civarında ediyordu. Ödemeyi hangi tarihte yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum.



Vatan’ın notu: Armada’da bizim hesabımıza göre Ceylan’ın payı tam olarak binde 87. Ama biz hesaplamalarımızı onun söylediği gibi binde 9 üzerinden yapacağız. Ceylan binde 9’a karşılık 60 bin dolar ödediğini söylüyor. Bu hesapla Armada’nın yüzde 100’ünün bedeli 6.7 milyon dolara geliyor. Yani bugünkü 450 milyon dolarlık değerinin 67’de biri. Ceylan 60 bin dolar karşılığı 12 milyar lira ödediğine göre, ödemeyi yaptığı tarihte 1 doların karşılığı 200 bin lira olmalı. Bugünkü para birimiyle 20 YKr. Oysa dolar Türk lirası karşısında bu fiyatı 1998 yılının Ocak ayında görmüş. Yani Armada projesi fikri doğmadan bir yıl önce. Oysa Ceylan tapudan bir yıl önce ödeme yaptığını hatırlıyor. Söylediği gibi 26 Haziran 2002 yılında ödediğini varsayarsak, o tarihte 1 doların 1 milyon 628 bin lira ettiğini görüyoruz. Ceylan’ın 12 milyarının karşılığı 7 bin 370 dolar, Hayat İnşaat’ın 42 milyarının karşılığı 25 bin 800 dolar, Armada’nın toplam bedeli ise sadece 784 bin dolar ediyor.



Peki Armada’dan gelen aylık kira geliriniz nedir?



Son 4-5 yılın ortalaması ayda elime 5 bin YTL geçiyor. Vergiler, KDV, muhasebe masrafları çıkarıldıktan sonra şirkete kalan para 20-25 bin YTL’yi geçmez. Elinize geçen paranın yüzde 18’i KDV, yüzde 25’i vergi olarak kesiliyor, masrafları da çıkarın, bana düşen 5 bin YTL.



Vatan’ın notu: Ceylan’ın hesabına göre ortakların Armada’daki 21 kattaki ofislerden ve 156 mağazadan elde ettiği aylık net kira geliri 500 bin YTL düzeyinde. Yılda 6.7 milyon YTL’yi ancak buluyor. Yani 32 bin metrekarelik devasa alışveriş merkezinde aylık net kiralar metrekarede 16 YTL’yi geçmiyor. Yıllık gelirin 30 milyon dolar olduğunu dikkate alırsak, Ceylan’ın verdiği rakamlarla bu işin içinden çıkmak mümkün görünmüyor!



Sizin verdiğiniz rakamlar Armada’nın gerçeğine uymuyor?



Armada’nın değeri için 450 milyon dolar demişsiniz.Yarısını veren olursa rahatlıkla satın alır. Şunu da yazın: Zahid Akman’ın 7 milyon dolarlık hissesi olduğunu söylüyorsunuz. Bu hesapla benimki 5.5 milyon dolar eder. Pazartesi 2 milyon dolar peşin para getirene satmayan şerefsizdir.



Armada’da ortakların hepsi özel kişi. Siz neden şahıs olarak değil şirketle ortak oldunuz?



12 Eylül öncesinde Zahid Akman’la sınıf arkadaşıyım. 12 Eylül’den sonra İslam Dergisi’nin 6 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptım. Zahid de benim yazı işleri müdürümdü. Aynı sitede oturduk, aynı okul, aynı sınıf, aynı şirketteydik. Hayat Yapı 4 ortaklı. Zahid’in kardeşini genel müdür olarak şirketin başına koyduk. Şirket olarak girdik. Ben matbaamı satmıştım. Birikimimi değerlendirdim. O zaman Çukurambar bugünkü gibi milletvekillerinin hücumuna uğramamıştı. Afedersiniz bilmem ne kokuyordu. Nereden bilelim bu kadar değerleneceğini.

