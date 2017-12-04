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Dünya

Arktik Okyanusu en az 16 yıl balıkçılığa kapatıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Birleşmiş Milletler ve dokuz ülke, Arktik Okyanusu'nda en az 16 yıl ticari balıkçılık yapılmasını yasaklayan bir anlaşmaya vardı

04 Aralık 2017 13:18

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Birleşmiş Milletler ve dokuz ülke, Arktik Okyanusu\'nda en az 16 yıl ticari balıkçılık yapılmasını yasaklayan bir anlaşmaya vardı.
Birleşmiş Milletler ve dokuz ülke tarafından 2 Aralık\'ta Arktik Okyanusu\'nda en az 16 yıl ticari balıkçılık yapılmasını yasaklayan bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın bilim insanlarının okyanustaki deniz ekolojisini ve iklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkisini inceleme amacıyla imzalandığı söylendi. Arktik Okyanusu üzerindeki 2.8 kilometrelik bir alanı kapsayan uluslararası suları korum anlaşması iki yıl süren görüşmelerden sonra imzalanırken, anlaşmanın yalnızca okyanusa kıyısı olan ülkeleri değil, ticari balıkçılığın yaygın bir meslek olan Japonya, Çin ve Güney Kore gibi bütün ülkelere uygulanacağı belirtildi.
Anlaşmanın 16 yıl boyunca geçerli olacağı ve her beş yılda bir, anlaşmaya dahil olan devletlerden biri itiraz etmediği sürece yenileneceği söylendi. 2015 yılından beri görüşme yöneticisi unvanına sahip olan ABD Dışişleri Bakanlığı elçisi David Balton, \"Anlaşma, bölgede çalışma yapılabilecek yönetim ve teknolojiye ulaşılana kadar bekletildi\" dedi. Ayrıca okyanusu ticari balıkçılığa kapatmanın yanında anlaşma dahilinde, okyanustaki canlıların gözlemlenmesine ve iklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkisine karar verildi.
(Fotoğraflı)

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