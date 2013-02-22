Askerler artık üniformalarıyla iletişim kuracak

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile ABD ordusu işbirliğinde geliştirilen teknoloji ile, askeri üniformaların kendi aralarında iletişim kurabilmeleri, ışığı ısıyı ve sesi tespit edebilmeleri amaçlıyor.

Wired dergisinin haberine göre, üniformalarda kullanılacak ‘mikro iplikler’ yıllardır geliştirilmeye çalışıyor ancak henüz istenilen iletişim kapasitesine erişmiş değiller. MIT ve ordunun işbirliğinde çalışan Askeri Nanoteknolojiler Enstitüsü’nün direktörü John Joannopoulos, “Artık kendileri cihaz işlevi gören iplikler var” ifadesini kullanırken, ipliklerin ‘henüz üniformalarda kullanılmak için çok kalın’ olduklarını söyledi. Şu an çağı bir milimetre olan ipliklerin, 100 mikron boyutuna indirilmesi amaçlanıyor. Mikro ipliklerin Ar-Ge sürecinin 10 yıl daha sürmesi bekleniyor.



Askeri teknolojide çığır açacak



Massachusetts eyaletindeki Ordu Askeri Sistemleri Merkezi’nde ilk testleri yapan ABD’li mühendisler, ilk aşamada, ipliklere zarar vermeden üniformalara dokunabileceklerini ortaya koydu.

Başarılı olması halinde, mikro iplikler askeri alanda çok büyük işlevler görecek. Duma ve toz altındaki veya karanlığa bürünmüş savaş alanlarında askerler birbirleriyle iletişim kurabilecek. Kimliği bilinmeyen bir askere lazer işaretleyici tutulduğunda, eğer aynı üniformayı giyiyorsa kimliğini doğrulayan sinyal üniformasından geri gönderilecek. Isı algılayıcıları ise askerlerin vücut sıcaklığından kalp atışına kadar sağlık durumunu ortaya koyan bilgileri iletecek.

Joannopoulos, “Üniformanız, hiç konuşmanıza gerek kalmadan gerekli olan bilgiyi iletecek. Amaç, askerin vücudunu tamamen tarayabilen alıcılar geliştirmek” dedi.

(ntvmsnbc)