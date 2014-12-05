Arkeolojik SİT alanına tütün ektiler!

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen ve Hatti Uygarlığı'na ev sahipliği yaptığı öne sürülen Horoztepe Höyüğü'nün üzerindeki alana tütün ekildi. Alanda önümüzdeki yıl kazı çalışmaları başlatılacak.

Erbaa'nın doğu bölgesinde bulunan ve M.Ö. 2500- 1700 yıllarında Anadolu'da yaşayan Hatti Uygarlığı'na ev sahipliği yaptığı öne sürülen Horoztepe Höyüğü'nün üzeri, zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine geldi. Rakımı 325 metre olan höyükte ilk kazı çalışması 1940 yılında yapıldı. Yapılan bu kazıda Hitit ve Frig dönemlerine ait birçok eşya bulundu. Ayrıca bölgede Çorum Alacahöyük tipinde bir özellik gösterdiği belirlendi. Ancak daha sonra burada yapılan çalışmalara ara verildi.

Mustafa Turapoğlu’nun DHA’daki haberine göre, ilçede birkaç yıl önce hayatını kaybeden Yusuf Şerbetçi'ye ait olan ancak daha sonra mirasçılarına kalan 28 dönümlük arazi 1996 yılında birinci derecede arkeolojik SİT alanı olarak ilan edildi. Ancak alanda herhangi bir kazı çalışması başlatılamayınca, sahipleri tarafından arazinin üzeri dönüm dönüm 5 aileye kiralandı. Kiralanan araziye tütün ekildi. Görenlerin dikkatini çektiği alanda Almanya'dan önümüzdeki günlerde gelecek olan bir ekibin fizibilite çalışması başlatacağı ve verecekleri rapor sonrası kazı başlatılacağı bildirildi.

'Altından tarih fışkırıyor'

Bölgeyi ziyaret eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Horoztepe Höyüğü'nün tarihinin M.Ö. 2700 yılına kadar dayandığını belirterek, "Tokat'a baktığınızda Sebastapolis, Komana antik kent gibi yerler var. Buna bağlı olarak Erbaa'mızda dünyada sayılı höyüklerden, Çorum'daki höyükten daha büyük olduğu iddia edilen bir höyük var. Hatti Uygarlığına ait yaşamlar var. Tabi şu anda üzerinde tarım uygulanıyor ama altından tarih fışkırıyor. 1940'lı yıllarda ilk defa Çorum'da kazı yapan ekibin gelerek burada başlatmış olduğu kazılar sayesinde çıkarılmış, bugün Türkiye'de ve dünyada ses getiren eserler burada bulundu. Ama o tarihten bugüne kadar ciddi bir çalışma yapılmadı. SİT alanı olarak değerlendirildi fakat Türkiye'nin acı gerçeği tarihi eser kaçakçıları buraları da tahrip etti" dedi.

Belediye olarak buraya yeniden ivme kazandırmak istediklerini belirten Başkan Yıldırım, "Buranın ortaya çıkarılması ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Bununla ilgili kaynaklarımızı ayırdık ve şu anda Almanya Hamburg Üniversitesinden bir ekip gelerek burada fizibilite çalışması yapıp dosya hazırlayacak. Bizde bu dosyayı bakanlar kuruluna sunup bir kazı izni alıp çalışma başlatacağız. Burası hala şahıslara aittir. Burada SİT alanı ilan edilmiş. Üzerinde yapılaşma yapılmadı ama, tarla olarak ekim yapılıyor" diye konuştu.