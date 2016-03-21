Aspendos'un da içinde olduğu milli parka viyadük!

Antalya'da, içinde Selge, Pednelissos, Aspendos ve Side antik kentlerini de bulunduran Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın içinden geçecek 156 kilometrelik Antalya - Alanya otoyolu için ÇED süreci başlatıldı. Birinci derece arkeolojik SİT alanı olan bölge, aynı zamanda Türkiye'deki en önemli rafting alanı olarak kabul ediliyor. 485 metrelik viyadük için, ÇED başvuru dosyasının sunumunun 7 Nisan'da halkın katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Emre Baylan'ın haberine göre, Afyonkarahisar- Antalya - Alanya otoyol projesinin Antalya - Alanya kesimi için ÇED süreci başladı. ÇED başvuru dosyası Karayolları Genel Müdürlüğü'nce halkın görüşüne açıldı.

ÇED raporunda Afyonkarahisar'dan başlayan otoyol projesinin 156 kilometrelik bölümünü oluşturan Antalya- Alanya güzergahının belirlenmesi çalışmaları sırasında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile koordineli çalışılarak görüşlerin alındığı, detaylı arazi gezileri yapıldığı belirtildi.



Mevcut yol değerlendir mesi



Antalya- Alanya arasında D-400 karayolu tek alternatif olduğu için yükünün oldukça ağır olduğunun belirtildiği ÇED dosyasında, mevcut yola ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:



"Koridor üzerinde bulunan büyük ve küçük yerleşim alanları bu artışa önemli etkide bulunmaktadır. D-400 karayolunun bu kesiminde yıllık ortalama günlük değerlere bakıldığında maksimum yüzde 20 gibi ağır bir taşıt trafiği gözlenmesine karşın, bölgenin turizm ve tarım sektörlerindeki kalkınmış yapısı düşünüldüğünde, bu kesimde özellikle yaz aylarındaki ağır vasıta trafiğinin, diğer aylara göre büyük artış gösterdiği sosyo-ekonomik bir gerçektir. Önemli yerleşim alanlarının birçoğunda devlet yolunun, mevcut yerleşimlerin içerisinde kalması, çoğunlukla sinyalize kavşakların bulunması ve karayolunun geometrik açıdan yer yer düşük standartlarda seyretmesi, olumsuz yapının daha da artmasına sebep olmakta ve hizmet seviyesini düşürmektedir."

10 tünel, 11 kilometrelik 25 viyadük, 44 köprü, 54 altgeçit, 46 üstgeçit ve 9 kavşak yer alacak



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yılının kutlanacağı 2023 yılına yetiştirilecek otoyolu, Antalya'da Döşemealtı Kocaçay Deresi'nden başlayacak. Döşemealtı'yla birlikte Kepez, Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinin kuzeyinden geçerek Alanya'ya uzanacak. Bölgenin kuzeyinde Toros dağları eteklerinde projelendirilen güzergahta, uzunluğu 22.5 kilometreye ulaşan 10 tünel, 11 kilometrelik 25 viyadük, 44 köprü, 54 altgeçit, 46 üstgeçit ve 9 kavşak yer alacak.



ÇED raporuna göre otoyol, Pisidia uygarlığına ait Selge ve Pednelissos ile Aspendos ve Side antik kentlerini birbirine bağlayan iki antik köprünün yer aldığı 1'inci derece arkeolojik SİT alanı statüsünde ve Türkiye'nin önemli rafting alanı Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yer aldığı Köprüçay'dan geçecek. ÇED raporunda Köprüçay Vadisi'nin 485 metre uzunluğunda viyadükle geçileceği belirtilirken, geçiş için koruma alanının en dar bölgesinin seçildiği belirtildi.



Antalya- Alanya otoyolu, Köprüçay'la birlikte 17'nci kilometresinde SİT alanı olarak tescillenmiş eski mezarlığın güneyinden de geçecek. ÇED dosyasında bu alana herhangi bir zarar vermeden geçileceği belirtilirken, otoyolun 51'inci kilometresinde tarihi Aspendos Su Yolu SİT Alanı bulunduğu, ancak yol güneye kaydırılarak söz konusu koruma alanından uzaklaştırıldığı da belirtildi.

