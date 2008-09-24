Arkeolojik kazılara mahkum katkısı

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'ndeki Kaunos harabelerinde yer alan çeşmenin ortaya çıkarılışı nedeniyle düzenlenen törende en büyük övgüyü, kazılarda çalışan mahkumlar aldı. Kaunos Harabeleri Kazı Başkanı Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Işık, ``Yapının örtüsünün kaldırmasına emek veren ter akıtan kader mahkumu, çalışma arkadaşlarıma şükran duygularımı sunuyorum. Emekleri ödenmez'' dedi.



Kaunos harabeleri amfitiyatro önündeki çeşmenin ortaya çıkarılması çalışmalarına geçen temmuz ayı başında başlandı. 75 günde, 10.60 metre yüksekliğinde, 6 metre derinliğinde ve 11.80 genişliğindeki tek bir tonoz içinde yer alan çeşme ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında Dalaman Yarı Açık Tarım Cezaevi'nde yatan mahkumlar Adnan Koyuncu, Erdal Karahan, Güngör Şimşek, Ender Çarıklı, Nazmi Kayaalp ve Recep Tarakçı da yer aldı.



Çeşmenin ortaya çıkarılışı nedeniyle düzenlenen ve Ankara Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın konser verdiği törene, Muğla Vali Yardımcısı Recep Yüksel de katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Cengiz Işık, böyle bir çeşmeyle ilk kez karşılaştığını belirterek şunları söyledi:



``75 günde çeşmenin üzerindeki ağır örtüyü kaldırdık. Planı, mimari ve mühendislik yapısıyla çok özel bir çeşme. Kaunos'un en büyük çeşmesi. Erken Hellenistik döneme ait olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl kazı çalışmaları bitti. Önümüzdeki yıl restore edilmesini planlayıp 2 yıl içinde çeşmenin çörtenlerinden su akıtacağız diye düşünüyorum. Bu arada, yapının örtüsünün kaldırmasına emek veren, ter akıtan kader mahkumu, çalışma arkadaşlarıma şükran duygularımı sunuyorum. Emekleri ödenmez.''



Kazı çalışmalarında yer alan mahkum arkadaşları adına konuşan Nazmi Kayaalp, kendilerine, çeşmenin ortaya çıkmasına yardımcı olma fırsatı tanıyan Prof. Dr. Cengiz Işık ve Dalaman Cezaevi Müdürü Ali Şeref Kül'e teşekkür etti.

