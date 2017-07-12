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15 Temmuz Darbe Girişimi

Arkeolojik kazı sırasında gözaltına alınan eski Batman Üniversitesi Rektörü tutuklandı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Abdusselam Uluçam, tutuklandı

12 Temmuz 2017 23:38

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Batman Üniversitesi’nde iki dönem rektörlük yapan ve halen Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekilliği ile Hasankeyf kazı heyeti başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Cumartesi günü Hasakeyf’te devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını incelediği sırada gözaltına alındı. 4 günden bu yana Batman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Uluçam, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Uluçam, daha sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Uluçam, ’Terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklanarak, Batman Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)

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