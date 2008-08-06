Arkeolojik "ekine" müze koruması

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Zincirli köyünde bir çiftçi, tarlasını sürerken geç Hitit dönemine ait heykel buldu. Kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Zincirli Höyük yakınlarındaki tarlasını ekime hazırlayan Haydar Moroğlu'nun traktörü, kaya parçasına takıldı. Toprağı kazan Moroğlu, taşın tarihi eser olduğunu görerek, bölgede kazı çalışması yürüten ekibe haber verdi. Heykel, ekip tarafından kazı merkezine götürüldü. Heykelin, inceleme yapıldıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. ABD Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi ve bölgede kazı çalışmaları yürüten ekibin başkanı Doç. Dr. David Sclohen, Zincirli Höyük'te (surlarla çevrili Sam'al Antik Şehri) nadir görülen taş heykel bulunduğunu belirtti.



Heykelin 125 santimetre boyunda, 90 santimetre eninde, 50 santimetre genişliğinde büyük bir ortostat (Hitit mimarisinde kullanılan duvarların alt bölümlerinde olan kabartmayla süslü taş kaplama) olduğunu ifade eden Sclohen, şöyle konuştu:

''Heykel, ait olduğu dönemin özgün konumunda şehrin ana kapısına doğru giden yolun kenarındaki duvara gömülmüş şekilde bulunmaktadır. MÖ 800 civarında, geç Hitit tarzında yapılmıştır. Heykelin yola bakan düz yüzeyinde oyulmuş resimde hayat ağacı ve yanında ayakta duran, büyük olasılıkla kraliyet ailesinden gelen erkek figürü bulunmaktadır.

Fırat Nehri'nin kenarında kurulmuş büyük Karkamış Antik Kenti'nde bulunan, şehrin giriş yolunda dizilmiş olan ve şehrin giriş kapısına doğru kılavuzluk eden tören yolundaki ortostatlara benzemektedir. Zincirli Höyük'te 1888 ve 1920 yıllarında yapılan ilk kazılarda, şehir kapısı (girişi) yakınlarında bu heykele benzeyen ortostatlar bulunmuştur. Bu heykeller İstanbul ve Berlin arkeoloji müzelerindedir.''



Doç. Dr. Sclohen, Zincirli Höyük'ten çıkan bu ortostatın Zincirli'ye giden tören yolunun varlığını kanıtladığı için oldukça önemli olduğunu, bu buluntunun Zincirli Höyük kazı alanında başka heykeller de bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.Bölgede 22 Temmuz 2008 tarihinde de MÖ 800 yılı geç Hitit dönemine ait yazıt ortaya çıkarılmıştı.

