Arkeoloji Müzesi'nin 120. yılı

T24 - Türkiye’nin tarihsel ve kültürel mirasını koruyan ve tanıtan Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, 20 Haziran’da İstanbul Arkeoloji Müzesi Bahçesi’nde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin 120. kuruluş yıl dönümünü kutladı.







İstanbul tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan Yenikapı, Üsküdar ve Sirkeci kazılarındaki özverili ve yaratıcı çalışmalarından dolayı İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin ve çalışanlarının yanında olan Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde 20 yıl emek veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan olmak üzere 24 müze çalışanına teşekkür plaketi verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selim Seval, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın her türlü kültür mirasına sahip çıkan, kültürel zenginliklerini, değerlerini, koruyan, geliştiren kültürel mirasına sahip çıkan bir toplum olmayı amaçladığının altını çizerek, “Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, bu amaçlara ulaşmak için Kültür Karıncaları, Kültür Akademisi ve Kültürel Miras gibi projeler yürütmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri de 1891 yılından bu yana tarihi, kültürel miraslarımızı bizlere ve gelecek kuşaklara tanıtmada önemli bir yerde duruyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri bu amaçlara ulaşmak için önemli eserleri bünyesinde sergiledi ve sergilemeye devam ediyor. Özellikle son dönemde İstanbul tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan Yenikapı, Üsküdar ve Sirkeci kazılarındaki özverili ve yaratıcı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Biz Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı olarak, sosyal sorumluluğu ve en geniş kitleye ulaşmayı her zaman öncelik olarak ele alıyoruz.Bu nedenle İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin Türkiye tarihi, kültürü ve kültürel mirası için önemi çok büyüktür” dedi.



“Kültürümüz için bir gelecek… Geçmişimiz bir için bir gelecek…”

Dr. Seval, amaçlarının yaşanılan coğrafyadaki kültür çeşitliliğini ortak insanlık mirası olarak algılamak, benimsemek, sahiplenmek, paylaşmak ve bunların gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarılması için çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu belirterek, “Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı aynı zamanda toplumsal duyarlılık oluşturarak kültür bilincini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle bu özel gecede İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin kendisine ve Müze Müdürü Zeynep Kızıltan ile 24 kişilik ekibine bu kültürel mirasa duyarlılık plaketlerini takdim etmekten büyük onur duyuyoruz” dedi.

Dr. Seval, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın bir yandan da geniş ve zengin Anadolu coğrafyasında nelere sahip olduğunu sağlıklı ve bilimsel olarak insanlar tarafından bilinmediği gerçeğinden hareketle, kültürel mirasın envanterini yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve çalışanlarına bu nedenle ayrıca teşekkürlerini de iletti.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Hakkında daha fazla bilgi almak için www.kulturbilinci.org adresi ziyaret edilebilir.