Arkeoloji Müzesi'nde sünnet düğünü yapıldı

Eti Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde akşam saatlerinde sünnet düğünü düzenlendi.



Arkeoloji Müzesi ziyaretçilere kapatılarak, sergilenen eserlerin yanına kurulan masalarda davetliler ağırlandı.



Arkeolojik eserlerin hemen yanında bulunan ses sistemlerinin olması dikkat çekti.

Sünnet düğününün kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Daha önce de, Bursa Vali Yardımcısı Mehmet Özcan oğluna Osmanlı Padişahı Murat Hüdavendigar'ın kabrinin bulunduğu cami avlusunda, sünnet töreninden düzenlemişti.



Mehmet Özcan, gelen tepkilerin ardından istifa etmişti.

Padişah usülü sünnet düğünü yapan Bursa Vali Yardımcısı emekli oldu