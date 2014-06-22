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Arkeoloji Müzesi'nde sünnet düğünü yapıldı

Bursa Vali Yardımcısı Mehmet Özcan'ın cami avlusunda oğluna sünnet töreni yapmasının üstünden çok geçmeden bu kez de Eti Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde sünnet düğünü düzenlendi

22 Haziran 2014 03:17

Eti Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde akşam saatlerinde sünnet düğünü düzenlendi. 

Arkeoloji Müzesi ziyaretçilere kapatılarak, sergilenen eserlerin yanına kurulan masalarda davetliler ağırlandı.

Arkeolojik eserlerin hemen yanında bulunan ses sistemlerinin olması dikkat çekti.

Sünnet düğününün kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Daha önce de, Bursa Vali Yardımcısı Mehmet Özcan oğluna Osmanlı Padişahı Murat Hüdavendigar'ın kabrinin bulunduğu cami avlusunda, sünnet töreninden düzenlemişti.

Mehmet Özcan, gelen tepkilerin ardından istifa etmişti.

Padişah usülü sünnet düğünü yapan Bursa Vali Yardımcısı emekli oldu

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