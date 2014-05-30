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Padişah usulü sünnet düğünü yapan Bursa Vali Yardımcısı emekli oldu

Bursa Vali Yardımcısı Mehmet Özcan, oğlu için yaptığı padişah usulü lüks sünnet düğünüyle tepkiye yol açmıştı

30 Mayıs 2014 15:19

Oğlunun sünnet törenini Osmanlı usulüyle camide yapan ve sosyal medyada tepki çeken Bursa Vali Yardımcısı Mehmet Özcan’ın bugün itibari ile yaş haddi nedeni ile emekli olduğu öğrenildi.

Osmanlı Padişahı Murat Hüdavendigar’ın kabrinin bulunduğu aynı adı taşıyan camii avlusunda oğlu için sünnet  töreni düzenleyen Vali Yardımcısı Mehmet Özcan’ın fotoğrafları tartışmaya yol açtı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Bursa Valiliği kaynaklarından Vali Yardımcısı Mehmet Özcan’ın bugün itibariyle emekli olduğunu öğrendi.

Valilik kaynakları “Sayın Özcan bir süredir izindeydi. Sünnet işleri için izin yapıyordu. Bu tören de son organizasyonu oldu. Vali Bey’in (Münir Karaloğlu) de haberi yoktu böyle bir törenden” dedi.

Bursa Valisi Karaloğlu’nun da ortaya çıkan tören fotoğraflarından rahatsız olduğu iddia edildi.

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