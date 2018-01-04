Arkeoloji Müzesi, 9 milyon yıl öncesine ışık tutuyor

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta 2009 yılında açılan Arkeoloji Müzesi tarihe ışık tutuyor. 3 bölüm halinde tasarlanan müzede, 9 milyon yıl öncesine ait fosil kalıntıları, Roma, Hititler, Selçuklular ve Osmanlılar\'dan kalma eserler sergileniyor. Cam işleme ve çeşitli dönemlere ait sikkeler de müzenin gözdeleri arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan Arkeoloji Müzesi sergilenen eserler ile birçok farklı kültürden örnekler sunuyor. Orta Anadolu\'nun en büyük arkeoloji müzesi olma özelliğine sahip Sivas Arkeoloji Müzesi\'nde yaklaşık 9 milyon yıl öncesinden izler taşıyan fosilleriyle de dikkat çekiyor. Müzede, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu hesaplanan mamut, fil, gergedan, sırtlan, domuz gibi hayvanların fosil kalıntıları yer alıyor.

Toplam 16 bin 717 eserin yer aldığı müzede 2 bin 942 arkeolojik eserin 960\'ı teşhirde bulunurken, 13 bin 148 sikkenin ise 584\'ü sergileniyor.

Müzede dikkat çeken eserlerin başında Hititler Dönemi\'ne ait altın mühür yüzük bulunuyor. Hitit prensine ait mühür yüzük bire bir yapılan ve İstanbul\'da 10 milyon dolara satılmak istenen kopyası ile gündeme geldi. Sivas\'taki Sarissa ve Kayalıpınar kazı alanlarından çıkarılan eserler arasında bulunan altın yüzük, ziyaretçilerden en fazla ilgi gören eserlerin başında geliyor. O dönemi yansıtan eserler arasında bira imalathanesi, Hitit baş tanrısı Teşub\'un kutsal ikiz boğaları \'Hurri ve Şerri\' de dikkat çekiyor. Hititler döneminde Anadolu\'daki ilk bira imalathanesi olduğu düşünülen yerden çıkarılan kalıntılar da sergilenen eserler arasında yer alıyor. Biranın Hititlerde milli içki olduğunu ve Kralların bahar başında bira ile banyo yaparak arındığı bilgileri bulunuyor.

TÜRKİYE\'NİN İLK BÜSTÜ

Müzede, Osmanlı İmparatorluğu\'nun kurucusu Osman Gazi\'nin büst şeklindeki heykeli Osmanlı döneminde yapılmış tek heykel olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Daha önce Hafik ilçesindeki Kaymakamlık binası önünde bulunan heykel, buradan alınarak önce depoya kaldırıldı. Arkeoloji Müzesi\'nin açılmasıyla birlikte, sergilenmeye başlandı. 1916 yılında, Sivas Valisi Muammer Bey’in direktifleri üzerine, Hafik Kaymakamı Serezli Nebi Bey tarafından yaptırılan büst, sanat tarihçileri tarafından Türkiye\'nin ilk heykellerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Bizans dönemine ait haçların da aralarında bulunduğu bazı kilise malzemeleri, Selçuk ve Osmanlı dönemlerine ait kap ve çini parçaları da müzede sergileniyor. Milattan sonra 2-4\'üncü yüzyıla ait mezar buluntusu, Roma dönemi cam eserlerinden koku kapları, göz yaşı şişeleri ile bilezik, kolye ve yüzükten oluşan takılarla birlikte heykelcikler, altın süs eşyaları, aletler, bronz aynalar ve kandiller o dönemin tarihi hakkında ipuçları veriyor.

Arkeoloji Müzesinde klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönem sikkeleri de yer alıyor. Açıldığı ilk dönemlerde yılda yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlayan müze, son yıllarda 8 binlere kadar düşen ziyaretçi sayısını artırmaya çalışıyor.



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