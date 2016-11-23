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Yaşam

Arkeologlar şaşkın; inşaat temelinden çıkan tarihi mezar sayısı 18 oldu!

Muğla'da yürütülen çalışmalar sırasında çıkarılan 18 mezarın hepsinin, farklı dönemlere ait olduğu belirlendi

23 Kasım 2016 02:56

Muğla Milas ilçesinde yürütülen inşaat temeli kazısı sırasında ortaya çıkarılan mezar sayısı 18 oldu. Milas Hacıapti Mahallesi Fabrika Sokak'ta ortaya çıkan mezarlar, arkeoloji camiasını ve vatandaşları şaşırttı.

Milas Arkeoloji Müzesi ekipleri, yürütülen çalışmalar sırasında daha önce hiç açılmamış bir oda mezarına rastlamıştı. Şimdi de ekipler, 600 metrekarelik inşaat alanında yapılan çalışmalarda ikinci olarak soylu bir aileye ait, 2 bin 400 yıl önce inşa edildiği belirlenen oda mezarı buldu.

Helenistik döneme ait olduğu belirlenen oda mezarı açan arkeologlar ve uzmanlar, zengin bir aileye ait olduğu düşünülen mezardan 103 eseri gün yüzüne çıkardı.

Bulunan son mezarla birlikte inşaat temelinden çıkan mezar sayısının 18'ye yükseldiği ve mezarların hepsinin döneminin farklı olduğu belirtildi.

 

 

 

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