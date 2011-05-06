Arkeologlar 'Kızıl Ordu'nun askerlerini arıyor!

T24 - Rus arkeologlar, İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya’yı işgal eden Nazi ordusuna karşı savaşırken ölen Rus askerlerinin kemiklerini bulmak için çalışma başlattı.
Askerler, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra anıt mezarlara gömülerek savaşın bitmesinden on yıllar sonra huzura kavuşacak.Naziler, 22 Haziran 1941 tarihinde başlayan Barbarossa Operasyonu’yla Rusya’yı işgal etmişti. Nazilerin geri çekilmeye başladığı güne kadar savaşın en ön cephelerinden birini oluşturan Novgorod kentinde, Rus arkeologlar 60 yıldır gömülü kalan Kızıl Ordu askerlerini bulmak için çalışıyor.
Yapılan çalışma sonucu çıkarılan kemikler, kimlik tespiti için laboratuarlara gönderiliyor. Rusya, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 66’ncı yılı kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinde, kemikleri bulunan askerler için de tören düzenleyecek.
Ruslar, 9 Mayıs’ta yapılacak törenler öncesinde, savaşta ölen Kızıl Ordu askerleri için St. Petersburg’un 50 km dışındaki Neva Nehri’ne çelenk bıraktı.