Arkeologlar kanıtladı: Shakespeare’in kafatası mezarından çalınmış

Çoğunlukla efsane olarak kabul edilen, William Shakespeare’in kafatasının 18. yüzyılda mezar hırsızları tarafından çalındığına dair hikâye, arkeolojistlerin araştırmaları sonucu doğrulandı.

Kültür Servisi’nin haberine göre, Shakespeare’in doğum yeri olan Stratford-on-Avon köyündeki Holy Trinity kilisesinde yer alan mezarına yönelik ilk arkeolojik araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, Shakespeare’in kafatasının yerinde olmadığı yönünde. Kafatasının muhtemelen hazine avcıları tarafından çalındığı düşünülüyor.

Çalışmayı yürüten takımın başkanı arkeolojist Kevin Colls, mezarı bekledikleri gibi bulmadıklarını söyledi. “Kafa kısmına geldiğimizde çok tuhaf bir şeyle karşılaştık. Bu bölgede farklı bir şey olduğu, elde ettiğimiz tüm verilerle birlikte barizdi. Bunun, bir cismin önce kazıp çıkarıldığı, sonra da geri konulduğuna dair bir işaret olduğu sonucuna vardık” diyen Colls aynı zamanda, mezarın kafa kısmını kesen “çok tuhaf bir tuğla yapı” olduğunu söyledi.

Tüm bunlar, kafatasının 1794 yılında Holy Trinity’den çalındığına dair Argosy dersinde yayımlanan 1879 tarihli hikayeyi doğruluyor.

Colls, “17. ve 18 yüzyıllarda mezar hırsızlığı çok büyük bir meseleydi, İnsanlar, onları dahi yapanın ne olduğunu anlamak için analizler yapma amacıyla, ünlü insanların kafataslarını istiyordu. Shakespeare’in kalıntılarının da hedefte olması pek sürpriz değil” ifadelerini kullandı.

Shakespeare’in mezarı her yıl yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Shakespeare’in 400. ölüm yıl dönümü olan 2016 yılında bu sayının artması bekleniyor. Mezarda bir isim yazmıyor, sadece biraz rahatsız edici bir uyarı var: “İyi dostum, İsa aşkına tut kendini/Kirli sırlar buraya gömülmüştür/Bu taşları oyan adamı kutsa/Ve kemiklerimi oynatanları lanetle”*

Arkeoloji takımı Shakespeare’in mezarı hakkındaki başka bazı diğer efsanelerin de doğruluğunu araştırdı.

Örneğin, bir hikâyeye göre arkadaşı ve meslektaşı yazar Ben Jonson onu Westminster Manastırı’na ayakta bir biçimde gömmüştü. Bir iddiaya göre, rahatsız edilmemek için yerin 5 metre altına gömülmüş, bir diğerine göre ise aslında aile mezarına defnedilmişti. Araştırmacıların bulgularına göre, bu hikâyelerden hiçbiri doğru değil. Shakespeare yaklaşık bir metre derinliğe gömülü ve tabuta konulmak yerine basitçe kefene sarılı.

Arkeolojistlerin yaptığı araştırmaya göre, Shakespeare’in mezarında bulunan kafatası “70’li yaşlarında ölen kimliği belirsiz bir kadına” ait. Kafatasının çalındığı bilgisi ise, araştırmacıları mezarın Worcestershire’ın Beoley köyündeki St Leonard kilisesinin mahzeninde olduğuna dair başka bir hikâyeye yönlendiriyor.