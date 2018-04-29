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BBC Türkçe

Arkeologlar Etiyopya'da 10. yüzyıldan kalma bir kent buldu

Harlaa bölgesinde bulunan antik şehirde Mısır'dan Hindistan ve Çin'e kadar farklı ülkelerden getirilmiş eşyalar bulundu. Kentte bulunan cami ise Afrika'daki Müslüman toplumların birbiriyle ilişkili olduğunun ipuçlarını veriyor.

29 Nisan 2018 20:30

Etiyopya'nın doğusunda kazı yapan arkeologlar tarihi 10. yüzyıla kadar dayanan bir kayıp şehir buldular.

Harlaa bölgesindeki kazıda ortaya çıkarılan şehirde Mısır, Hindistan, Çin gibi uzak bölgelerden getirilmiş eşyaların bulunması, zengin ticaret potansiyeline işaret ediyor.

Arkeologlar kazıda 12. yüzyıldan kalma bir de cami buldular.

Arkeologlar caminin mimarisinin daha önce Tanzanya ve Somaliland'de bulunanların benzeri olmasını, Afrika'nin farklı bölgelerindeki Müslüman toplumların birbiriyle ilişkili olduğunun bir kanıtı olarak yorumluyor.

Kazıyı sürdüren arkeoloji ekibinin başkanı Exeter Üniversitesi'nden Profesör Timothy Insoll, "Bu keşif Etiyopya'nın arkeolojik olarak ihmal edilmiş bir bölgesinde, 10. yüzyıl ve sonrasındaki ticari hayat konusundaki bilgilerimizi tamamen değiştiriyor. Bu bölgede bulduğumuz eşyalar, bölgenin bir ticaret merkezi olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

Bulunan eşyalar ve takılar arasında Madagaskar, Maldivler, Yemen ve Çin'den gelmiş olanlar var.

BBC muhabiri Emmanuel Igunza, kazıdan önce bölgede, dev taş bloklar tarafından inşa edilmiş bina kalıntılarını normal insanların taşıyamayacağı düşüncesinden hareketle, burada devlerin yaşamış olduğu yönünde bir yaygın efsane olduğunu aktarıyor.

Arkeolog Profesör Insoll, "Bunun doğru olmadığını tabi ki kanıtladık. Ama bize inandıklarından emin değilim" diyor.

Kazı ekibi, ortaya çıkarılan kayıp kentin mezarlığında gömülü 300 kişiden bazılarının kalıntılarının incelenmesi sonucu, bu kent halkının nasıl beslendiği konusunda bilgi edinmeyi umuyor.

Kazılara ise gelecek yıl da devam edilmesi planlanıyor.

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