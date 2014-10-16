T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Arkeologlar açlık grevine gidiyor

Arkeolog ve sanat tarihçileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kasım 2014 KPSS atamalarında da kadro vermemesine tepki olarak açlık grevi başlatma kararı aldılar

16 Ekim 2014 17:32

Kültür Sanat Emekçileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Arkeologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Binnur Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kasım 2014 KPSS atamalarında da arkeolog ve sanat tarihçilerine kadro verilmemesi üzerine açlık grevine başlayacaklarını duyurdular. Çelebi, Grevin yapılacağı yer ve zamanın gerekli prosedür tamamlandıktan sonra bildirileceğini söyledi. 

Ömer Erbil’in Radikal’de yer alan haberine göre, arkeolog ve sanat tarihçiler bir süredir sosyal medya üzerinden örgütlenerek kendilerine istihdam sağlanmasını talep ediyorlardı. Ancak istihdama yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir cevap alamadıkları için açlık grevine gitme kararı aldılar. Başkan Çelebi bu kararı nasıl aldıklarını da kişisel sitesinden şöyle duyurdu; 

‘’Kültür Sanat Emekçileri Derneği Başkanı Hızır İnan ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Ahmet Yılmaz ile 15.10.2014 tarihinde saat 15.30’da meslektaşlarımızın atamaları hakkında görüşme yaptık. Sayın Yılmaz, Mayıs ayında bana KPSS 2014 Kasım atamalarında kadro ihdası ile en az 50 arkeolog atayacaklarına dair söz verdiğini, fakat Başbakanın şimdiye kadar yazıyı onaylamaması nedeniyle sözlerini yerine getiremediklerini söyledi. 70 arkeolog ve 50 müze araştırmacısı için kadro ihdası taleplerinin imzalanması halinde ise bu kadroları ancak KPSS 2015 Haziran atamalarında kullanacaklarını, ellerinde kadro olmadığı için KPSS 2014 Kasım atamalarında hiçbir bölüm için talepte bulunmadıklarını bildirdi. 2014 için arkeolog ataması yapıldığı takdirde açlık grevine gideceğimi daha önceki görüşmemdeki gibi tekrar ettiğimde gülümseyerek ‘öyleyse sen yarın grevine başla’ dedi. Bizlere umut vadeden başkanımız ne olduysa 4 ay sonra umutlarımızı bir anda söndürdü.’’


 

ETİKETLER

arkeologsanat tarihçisiaçlık grevikpssatamayapılmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24