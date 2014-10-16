Arkeologlar açlık grevine gidiyor

Kültür Sanat Emekçileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Arkeologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Binnur Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kasım 2014 KPSS atamalarında da arkeolog ve sanat tarihçilerine kadro verilmemesi üzerine açlık grevine başlayacaklarını duyurdular. Çelebi, Grevin yapılacağı yer ve zamanın gerekli prosedür tamamlandıktan sonra bildirileceğini söyledi.



Ömer Erbil’in Radikal’de yer alan haberine göre, arkeolog ve sanat tarihçiler bir süredir sosyal medya üzerinden örgütlenerek kendilerine istihdam sağlanmasını talep ediyorlardı. Ancak istihdama yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir cevap alamadıkları için açlık grevine gitme kararı aldılar. Başkan Çelebi bu kararı nasıl aldıklarını da kişisel sitesinden şöyle duyurdu;



‘’Kültür Sanat Emekçileri Derneği Başkanı Hızır İnan ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Ahmet Yılmaz ile 15.10.2014 tarihinde saat 15.30’da meslektaşlarımızın atamaları hakkında görüşme yaptık. Sayın Yılmaz, Mayıs ayında bana KPSS 2014 Kasım atamalarında kadro ihdası ile en az 50 arkeolog atayacaklarına dair söz verdiğini, fakat Başbakanın şimdiye kadar yazıyı onaylamaması nedeniyle sözlerini yerine getiremediklerini söyledi. 70 arkeolog ve 50 müze araştırmacısı için kadro ihdası taleplerinin imzalanması halinde ise bu kadroları ancak KPSS 2015 Haziran atamalarında kullanacaklarını, ellerinde kadro olmadığı için KPSS 2014 Kasım atamalarında hiçbir bölüm için talepte bulunmadıklarını bildirdi. 2014 için arkeolog ataması yapıldığı takdirde açlık grevine gideceğimi daha önceki görüşmemdeki gibi tekrar ettiğimde gülümseyerek ‘öyleyse sen yarın grevine başla’ dedi. Bizlere umut vadeden başkanımız ne olduysa 4 ay sonra umutlarımızı bir anda söndürdü.’’



