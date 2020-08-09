Arkeolog Vuslat Müller Karpe vasiyeti üzerine Sivas'taki Hitit şehri Samuha’da toprağa verildi

Almanya’da vefat eden Marburg Philipps Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe, vasiyeti üzerine Sivas’taki 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Samuha’da toprağa verildi. 63 yaşındaki arkeolog, günümüzde Sivas Yıldızeli’ye bağlı Kayalıpınar’daki eski Hitit şehrinde 15 yıldır kazı başkanlığı yapıyordu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, iki gün önce Almanya’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Karpe’nin cenazesi Almanya’dan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na, daha sonra da kazı çalışmalarının yürütüldüğü Kayalıpınar köyüne getirildi. Karpe, cenaze namazı sonrasında Kayalıpınar köyünde defnedildi. Vuslat Karpe’nin eşi Prof. Dr. Andreas Müller Karpe de eşinin mezarına gül demeti bıraktı, toprak attı. Cenaze törenine Karpe’nin oğlu Sinan, yakınları, Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile vatandaşlar katıldı.

''41 yıl önce Hattuşaş'ta tanıştık''

Andreas Müller Karpe cenazede gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle Hattuşaş’ta 41 yıl önce tanıştığını ve hayatını Türk arkeolojisine adadığını belirtti. Karpe, “Daha önce pek çok yerde kazı çalışması yaptık. Son 15 yıldır da Kayalıpınar’da kazıyı yürüttük. Çok önemli sonuçlar çıkartabildi. Bu yüzden Samuha’da kalmak istiyordu. Bunun için biz onu bugün buraya gömdük, burada kalacak” diye konuştu.