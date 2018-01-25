Arkeolog değil vücut geliştirmeci oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ Çağlar Aksu (27), tarihi kalıntıları araştırma isteğiyle üniversitede arkeoloji bölümü okudu; ancak spor aşkından vazgeçemeyince bir de spor yönetimi bölümünü bitirip, fitness ve vücut geliştirme sporuna başladı. Yerel dalda başarılar da elde eden Çağlar, en büyük hayalinin milli takım formasıyla Türkiye\'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek olduğunu söyledi.

İzmir\'de yaşayan Çağlar Aksu, lise yıllarındaki düşünceleri ve ilgisi doğrultusunda, tarihi kalıntıları araştırmak için Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü\'nde okudu. Çağlar, spora merakı ağır basınca mezun olduktan sonra bu kez de Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü\'nü bitirdi. Fitness ve vücut geliştirme sporlarıyla ilgilenmeye başlayan Çağlar, günde çift antrenmanla sürdürdüğü çalışmalarıyla yerel dalda başarılar elde etti. Bir yandan da spor hocalığı yapan Çağlar, en büyük hayalinin milli takım formasıyla Türkiye\'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek olduğunu belirtti.

Hayalinin peşinden gittiğini söyleyen Çağlar Aksu, \"Pahalı bir sporla ilgileniyorum. Hırsım, arzum var; ama tek eksiğim, destek. Destek olunduğu zaman büyük başarılar elde edebileceğime inanıyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI