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Yaşam

ArkeoAtlas'tan özel koleksiyon

Sekizinci sayısı yayımlanan ArkeoAtlas’ın ilk dört sayısından oluşanmuhteşem özel koleksiyon sayısı bayilerde yerini aldı.

24 Ocak 2011 02:00

T24- Sekizinci sayısı yayımlanan ArkeoAtlas’ın ilk dört sayısından oluşanmuhteşem özel koleksiyon sayısı bayilerde yerini aldı.

“Anadolu’nun Arkeoloji Atlası” başlıklı 500 sayfalık, özel tasarımlı ve sert kapaklı eser, Atlas’ın yılda bir yayımladığı arkeoloji dergisinin ilk dört sayısını bir araya getiriyor. Çok sayıda ünlü arkeologun katkıda bulunduğu özel baskıda 100’ün üzerinde akademisyen ve makale, 793 fotoğraf, 97 illüstrasyon, 37 harita ile konular ayrıntılı olarak inceliyor. Arkeolojinin tarihçesi ile yöntemlerini içeren giriş bölümünün ardından, Anadolu’da ilk insan izlerinin ortaya çıktığı Paleolitik Dönem’den Demir Çağı’nın sonuna kadarki süre kronolojik olarak ele alınıyor, sahne sahne anlatılıyor. Bu koleksiyon, eski sayıları kaçıranlar ve yaşadığımız toprakların tarihöncesine yeniden uzanmak isteyenler için benzersiz bir fırsat. ArkeoAtlas’ın diğer sayıları da özel koleksiyon baskılarında bir araya gelecek. Doğa Koleji’nin katkılarıyla okuyucuyla buluşacak olan kitabın fiyatı da sadece 20 TL.

 

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